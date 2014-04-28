Доллар на межбанке вырос до 11,85 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,3000/11,7000, к 12:00 цены поднялись до 11,7000/11,8500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,6345/16,1905, к 12:00 цены ушли вверх до 16,2190/16,4330.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3136/0,3247, к 12:00 цены выросли до 0,3248/0,3290.

В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 36,0130 (+0.0130).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3837/39, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,4500/11,6000 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 15,8335/16,0470 грн/евро.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.