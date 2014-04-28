Президенты стран ТС обсудят присоединение Армении и Киргизии

Президенты стран Таможенного союза – России, Беларуси и Казахстана - рассмотрят вопрос присоединения Армении и Киргизии к этому интеграционному объединению.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к заседанию Высшего евразийского экономического совета на уровне глав государств, которое пройдет 29 апреля в Минске.

Заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) – главный орган Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) России, Беларуси и Казахстана. Предыдущий саммит в формате «тройки» прошел 5 марта в Москве.

«Главы государств также рассмотрят перспективы расширения состава участников процесса евразийской экономической интеграции, включая вопросы присоединения Армении и Киргизии к ТС и ЕЭП», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о проведении заседания ВЕЭС в Минске было принято на мартовской встрече лидеров «тройки» в Москве. Основная цель – рассмотреть и одобрить проект Договора о Евразийском экономическом союзе.

Как сообщается, документ практически готов. В результате переговоров глав правительств (15 апреля) и вице-премьеров (16 апреля) в Москве согласовано большинство статей.

Договор планируется подписать на следующем заседании ВЕЭС в конце мая 2014 г. в Астане, затем представить на ратификацию в национальные парламенты – с тем, чтобы ЕАЭС заработал с 1 января 2015 года.

Сообщается, что Договор о ЕАЭС состоит из двух частей. В первой – институциональной – части документа изложены стратегические цели и задачи евразийской интеграции, определяется правовой статус Союза как полноформатной международной организации. Сформулированы основные принципы его деятельности – сотрудничество на взаимовыгодной основе для сближения экономик «тройки», их гармоничного развития и укрепления конкурентоспособности.

В функциональной части регламентируются механизмы экономического взаимодействия, а также зафиксированы конкретные обязательства по отраслевым направлениям интеграции, в т.ч. в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, в сфере естественных монополий.

Читайте такжеПоддержка Таможенного союза в Украине обвалилась до 28%