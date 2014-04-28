Шеремета будет отвечать за привлечение кредита Всемирного банка
Кабмин определил Минэкономразвития ответственным за привлечение кредита Всемирного банка на 750 млн долл. для поддержки реформ.
Кабинет министров Украины определил Министерство экономического развития и торговли Украины ответственным за привлечение средств Всемирного банка в объеме 750 млн долл. по программе "Первая ссуда на политику развития".
Об этом говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном на веб-портале правительства.
Комментируя правительственное решение, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отметил, что речь идет о предоставлении помощи Украине в урегулировании ситуации в тех секторах, которые «работают со скрипом». «В первую очередь, это экспорт и малый, и средний бизнес. Важно, чтобы малый бизнес рос в средний, тогда это дает и бизнесу, и экономике», - сказал Шеремета.
Кроме того, по его словам, кредит станет существенной финансовой помощью стране. «Такая программа – это само по себе получение существенной финансовой помощи, это приток капитала, который уменьшает напряжение на рынке», - подчеркнул Шеремета.
Как ожидается, переговоры по привлечению средств пройдут уже в мае.
Как сообщал УНИАН, изначально планировалось, что Украина сможет получить на цели экономического развития первые 500 млн долл. от Всемирного банка в мае, что станет первым траншем кредита на общую сумму 1,5 млрд долл. Остальные два транша по 500 млн долл. Украина сможет получить в октябре 2014 года и январе-феврале 2015 года.
16 апреля пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что Всемирный банк увеличит размер первого транша в рамках предоставления кредита для бюджетной поддержки Украины до 750 млн долл.
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