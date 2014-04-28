Шеремета будет отвечать за привлечение кредита Всемирного банка

Кабинет министров Украины определил Министерство экономического развития и торговли Украины ответственным за привлечение средств Всемирного банка в объеме 750 млн долл. по программе "Первая ссуда на политику развития".

Об этом говорится в распоряжении Кабмина, опубликованном на веб-портале правительства.

Комментируя правительственное решение, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отметил, что речь идет о предоставлении помощи Украине в урегулировании ситуации в тех секторах, которые «работают со скрипом». «В первую очередь, это экспорт и малый, и средний бизнес. Важно, чтобы малый бизнес рос в средний, тогда это дает и бизнесу, и экономике», - сказал Шеремета.

Кроме того, по его словам, кредит станет существенной финансовой помощью стране. «Такая программа – это само по себе получение существенной финансовой помощи, это приток капитала, который уменьшает напряжение на рынке», - подчеркнул Шеремета.

Как ожидается, переговоры по привлечению средств пройдут уже в мае.

Как сообщал УНИАН, изначально планировалось, что Украина сможет получить на цели экономического развития первые 500 млн долл. от Всемирного банка в мае, что станет первым траншем кредита на общую сумму 1,5 млрд долл. Остальные два транша по 500 млн долл. Украина сможет получить в октябре 2014 года и январе-феврале 2015 года.

16 апреля пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что Всемирный банк увеличит размер первого транша в рамках предоставления кредита для бюджетной поддержки Украины до 750 млн долл.

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