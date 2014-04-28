Нацбанк снова повысил официальный курс гривни

28 апреля курс гривни подняли до отметки 1135.7246 грн за 100 долларов (25 апреля - 1138.3201 за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1570.8207 грн за 100 евро (25 апреля - 1573.1584 грн за 100 евро).

Официальный курс гривни к российскому рублю составил 3.1610 грн за 10 рублей (25 апреля - 3.1901 грн за 10 рублей).

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Справка УНИАН. Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он действует до следующего пересмотра.

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.