Эксперты прогнозируют падение ВВП Украины на 6,5%

Эксперты прогнозируют падение ВВП Украины в 2014 году на 6,5% при условии, что не будет дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и дальнейших военных действий.

Такой прогноз высказал на пресс-конференции в УНИАН старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Василий Поворозник.

«Наш прогноз - в 2014 году ВВП упадет на 6,5%», - сказал эксперт и отметил, что прогноз составлен с учетом данных по Крыму, но доля Крыма в структуре ВВП Украины незначительная и составляет 3,6-3,7%.

Как отметил Поворозник, прогноз основан на предположении, что не будет дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и дальнейших военных действий. «Прогноз будем еще пересматривать», - добавил он.

Поворозник также перечислил факторы, которые будут определяющими для экономики Украины в текущем году. В частности, это падение в сельском хозяйстве на 5%, в торговле на 9%, в транспорте на 5%, а также усиление спада промышленности.

Кроме того, как отметил эксперт, немаловажную роль в снижении ВВП играет падение внутреннего спроса в результате снижения реальных доходов населения из-за замораживания социальных выплат.

Помимо этого, эксперт прогнозирует снижение внешнего спроса в результате ухудшения отношений с Россией, что повлечет двустороннее сокращение внешней торговли в ближайшие два квартала. В то же время, прогнозируемое снижение экспорта на 14% и импорта на 18%, по словам Поворозника, положительно повлияет на платежный баланс Украины, но по итогам года он останется дефицитным.

Также эксперт отметил, что ожидаемое повышение цен на газ приведет к росту себестоимости украинской продукции, но в то же время есть позитивные ожидания, что предприятия начнут внедрять энергосберегающие технологии.

Критическим фактором, по мнению Поворозника, является обострение ситуации на востоке Украины, что помимо прямых убытков влияет на ожидания населения и бизнеса.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь, нынешнее состояние экономики Украины – это результат ошибочной политики нескольких правительств в течение многих лет. «Та политика, которая была в предыдущие годы, и отсутствие стратегических реформ создали ту ситуацию, которую мы имеем сейчас. А ситуация на востоке и в Крыму оказывает дополнительное влияние», - сказал он и напомнил, что к моменту начала гражданских противостояний в Киеве экономика находилась в состоянии спада уже пять кварталов подряд.

Жолудь отметил, что состояние экономики уже отразилось на потребительских ценах, спровоцировав их рост. «Это не окончательный уровень цен, будет и дальнейший рост. И мы получим рост цен декабрь к декабрю на уровне 15,8%», - сказал он.

Эксперт пояснил, что ускорение потребительской инфляции обусловлено девальвацией гривни, удорожанием импорта, в особенности топлива, и товаров, имеющих существенную импортную составляющую в себестоимости. В качестве примера он привел хлеб, в себестоимости которого топливная составляющая занимает большую долю, чем зерно. Другой фактор роста цен, по словам эксперта, - это повышение административно регулируемых тарифов на газ и электроэнергию.

Рост цен, как отметил Жолудь, способствовал оттоку средств с банковских депозитов, которые осели «на руках» у населения и могут быть использованы для покупки товаров или валюты, что будет способствовать дальнейшему росту цен и девальвации гривни. В то же время, эксперт подчеркнул, что население уже не снимает средства так активно, як ранее, и отток депозитов приостановился.

«Мы считаем, что после кредита МВФ будет некоторое усиление гривни. Хотя на конец года курс будет 12 грн за доллар», - сказал Жолудь. Он пояснил, что курс на уровне 10 грн/долл. приведет к росту импорта и росту дефицита внешней торговли, что обусловит отток валюты из Украины, а этого нельзя допустить в нынешних условиях. «Мы не можем позволить высокий отток средств и вынуждены удерживать низкий курс гривни», - сказал эксперт.

«Правильно ли действовал Нацбанк сейчас? По мнению нашего центра, была альтернатива, которую стоило бы применить, - мораторий на досрочное снятие депозитов», - сказал эксперт и напомнил, что в 2004 году Национальный банк установил мораторий на досрочное изъятие депозитов, чем остановил отток вкладов из банков без излишних трат на их рефинансирование и повышенного давления на валютный рынок.

В свою очередь, почетный президент Международного центра перспективных исследований Вера Нанивская отметила, что для стабилизации ситуации в экономике Украины необходимо решить три основных вопроса: привести административную структуру в соответствие с экономической системой, установить общественный контроль государственных ресурсов и разработать эффективное антикоррупционное законодательство, предполагающее четкое определение наказаний и их увязку с нарушениями законодательства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.

Согласно оценкам советника главы Национального банка Украины Валерия Литвицкого, ВВП Украины в первом квартале 2014 года сократился на 1% и экономика Украины вошла в техническую рецессию. По его мнению, существует перспектива перехода к полной рецессии во втором квартале текущего года, которая может завершиться в третьем квартале, а в четвертом - возможен начальный рост экономики.

Напомним, что, согласно уточненным данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 3,3%, что позволило выйти на нулевой рост ВВП по итогам 2013 года в целом.

