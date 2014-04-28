Вице-президент ЕК подписал меморандум о выделении Украине 1 млрд евро

Вице-президент Европейской комиссии Сиим Каллас подписал Меморандум о взаимопонимании относительно выделения Украине макрофинансовой помощи в объеме 1 млнд евро, ранее одобренной Советом министров ЕС. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, опубликованной на веб-портале организации.

«Новая программа разработана для оказания экономической и финансовой помощи Украине в сложившейся ситуации. Программа является частью поддержки Украины, озвученной Еврокомиссией 5 марта и одобренной Советом Европы 6 марта», - говорится в сообщении.

Комментируя решение, Каллас отметил: «Помощь в совокупности с ранее выделенными 610 млн евро станет существенной помощью для правительства в целях удовлетворения финансовых нужд. Это конкретный знак со стороны ЕС украинскому народу, который переживает сегодня непростые времена».

Как сообщал УНИАН, в середине апреля Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 28-ми стран-членов утвердил выделение Украине дополнительно 1 млрд евро помощи и мероприятия по отмене импортных пошлин на украинские товары, от чего Украина дополнительно получит почти 500 млн евро в год.