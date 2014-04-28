Доллар к закрытию межбанка остановился на 11,85 грн

В понедельник, 28 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,3000/11,7000, к 12:00 цены поднялись до 11,7000/11,8500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,6000/11,8500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,6345/16,1905, к 12:00 цены ушли вверх до 16,2190/16,4330. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 16,0770/16,4295.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3136/0,3247, к 12:00 цены выросли до 0,3248/0,3290. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3246/0,3302.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0340 (+0.0340).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3815/1,3875.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 25 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,4500/11,6000 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 15,8335/16,0470 грн/евро, к российскому рублю - 0,3191/0,3214 грн/рубль.