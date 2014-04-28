Кремль закладывал механизм технического дефолта Украины еще в декабре - эксперты

В декабре 2013 года Кремль изначально закладывал в программу выкупа евробондов условия для отсечения Украины от кредитных ресурсов МВФ и западных партнеров, формируя условия для провокации технического дефолта в Украине.

Об этом говорится в ежеквартальном прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecast 2Q 2014, подготовленном аналитической группой Da Vinci AG, текстом которого располагает УНИАН.

«Согласно условиям эмитирования евробондов на сумму в 3 млрд долл., пока бумаги находятся в обращении, Украина обязуется поддерживать общий объем госдолга и долга, гарантированного государством, на уровне не более 60% от годового номинального ВВП. При нарушении этой ковенанты (обязательства) Россия получила бы право потребовать немедленного возврата долга», - говорится в прогнозе.

Эксперты сомневаются, что на момент принятия решения о выделении 3 млрд долл. Украине, Россия не рассматривала вариант девальвации курса гривни, которая была очевидна со второй половины 2013 года и возможности превышения уровня госдолга до 60% ВВП.

Кроме того, торговые ограничения и другие недружественные действия со стороны РФ свидетельствовали о достаточных основаниях для прогноза снижения темпов экономического роста и увеличении соотношения госдолг/ВВП.

В связи с этим, эксперты полагают, что Россия намеревалась воспользоваться предоставлением внешней финансовой помощи Украине со стороны МВФ-ВБ-ЕС-США с целью требования досрочного погашения долга и провокации технического дефолта. В контексте данного сценария рассматривались также попытки «Газпрома» истребовать с НАК «Нафтогаз Украины» порядка 12 млрд долл. за недобор газа в 2013 году согласно действующим контрактам.

В Da Vinci AG полагают, что Москва рассчитывала на активизацию оговорки о перекрестном дефолте, содержащиеся в других выпусках украинских бумаг. Держатели остальных евробондов могли вслед за Россией потребовать их досрочного погашения на общую сумму около 19 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении РФ займа на 15 млрд долл. путем выкупа суверенных евробондов Украины.

Первый транш на 3 млрд долл. был предоставлен в конце декабря 2013 года. В январе 2014 года Минфин Украины подготовил дополнительную эмиссию бондов на 2 млрд долл., но размещение не состоялось из-за эскалации политического противостояния в Украине.

Согласно заявлению министра финансов Украины Александра Шлапака, которое он сделал в апреле, Украина до конца текущего года должна выплатить порядка 9 млрд долл. по своим внешним обязательством, и эти средства Кабинет министров намерен привлечь на внешних рынках.

Эксперты не ожидают дефолта Украины в текущем году, поскольку объем золотовалютных резервов Национального банка Украины является достаточным для погашения внешних обязательств, даже без средств Международного валютного фонда.

