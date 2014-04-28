Украина оценила ущерб от оккупации Крыма в 950 млрд гривень

Украина оценивает ущерб от оккупации Крыма без учета упущенной выгоды в 950 млрд грн, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Минюст систематизировал информацию от наших министерств и ведомств по тем убыткам, которые были причинены оккупацией Крыма. Сумма составляет 950 млрд грн, - сказал Петренко. – Эти убытки не включают упущенную выгоду, которая будет насчитана дополнительно. Они не учитывают стоимость полезных ископаемых».

По словам Петренко, в связи с принятием и вступлением в силу закона об оккупированных территориях, Украина получила дополнительные механизмы по защите интересов страны в споре с оккупационными силами, в том числе, привлечения к ответственности за военные преступления и преступления против целостности Украины иностранных граждан, включая высокопоставленных чиновников. «Кроме того устанавливаются механизмы компенсации потерь через процедуру ареста и конфискацию имущества», - добавил Петренко.

По его словам, Совет национальной безопасности и обороны уже поручил правоохранительным органам, в первую очередь Генпрокуратуре, отработать механизмы привлечения к ответственности, открыть уголовные дела и привлечь соучастников, причастных к преступлениям, «включая должностных лиц России РФ, принимавших решение о вводе войск». «Украина не признает оккупации, Крым является неотъемлемой часть Украины», - заявил Петренко.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенной крымской власти, 96,77% участвовавших в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ как нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

После аннексии Крыма в конце марта 2014 года самопровозглашенная власть объявила о национализации украинских государственных предприятий, находящихся на территории полуострова, и их переходе в российскую собственность. Юридический статус национализированных предприятий остается неопределенным, поскольку ни украинская власть, ни международное сообщество не признали отделение Крыма.

