Львовская область возглавила рейтинг инвестпривлекательности украинских регионов

Львовская область возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Украины в 2014 году, сформированный Киевским международным институтом социологии совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Сергей Евтушенко в ходе презентации рейтинга 2014 года.

«Сегодня по нашим исследованиям в первую пятерку вошли Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Винницкая области и город Киев», - сказал Евтушенко.

При этом лидеры прошлогоднего рейтинга инвестиционной привлекательности Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области (первое, третье и пятое места соответственно) существенно ухудшили свои показатели. Днепропетровская область опустилась на шестое место, Харьковская — на восьмое, а Донецкая оказалась в группе аутсайдеров — лишь 22-е место.

В свою очередь исполняющий директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко отметила, что львовская бизнес-общественность более конструктивно настроена на сотрудничество с властью, она активно защищает свои права, а власть региона отвечает на вызовы, которые есть у бизнеса.

“Львов, конечно, выделяется, и первое место - заслуженный результат для этого региона”, - считает Деревянко.

Исследование было построено на использовании трех основных компонентов, которые имеют практическое применение при принятии решений об инвестировании: определение инвестиционной привлекательности региона, определение инвестиционных рисков, определение препятствий при инвестировании.

Характеризуя особенности создания рейтинга, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский отметил, что большая часть расчетов проводилась в 2013 году. Для создания рейтинга были опрошены представители более 600 предприятий во всех регионах, а также по три эксперта из каждой области.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Украины возглавила Харьковская область.

В пятерке лидеров оказались Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Львовская области и город Киев. В числе аутсайдеров – Севастополь и Черновицкая область.

По мнению Бураковского, низкий показатель Севастополя во многом был обусловлен ресурсными сложностями и непростой ситуацией с развитием инфраструктуры города. Севастополь во многом остается заложником своего «советского» прошлого, уверен эксперт.

