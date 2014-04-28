Правительство готовит инвестпрограмму для развития восточных регионов

Кабинет министров разрабатывает инвестиционную программу для развития восточных регионов, сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Павел Шеремета на презентации Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Украины.

«Мы готовим ряд инвестиционных предложений также для мирового сообщества, в первую очередь по промышленным предприятиям на Востоке. Это такой инвестиционный план, инвестиционная программа", - сказал Шеремета.

Он уточнил, что программа коснется около десяти отраслей, включая металлургию, угольную и пищевую отрасли.

Деталей программы министр не сообщил, сославшись на то, что она пока находится в стадии подготовки, но пообещал предоставить ее проект для публичного обсуждения уже в мае.

В то же время Шеремета напомнил об экономическом потенциале, который дают открытые внешне рынки, в частности рынки Евросоюза.

«Это один из главных проектов. Другие проекты, которые есть, - это проекты технической помощи, направленной на то, чтобы как раз использовать эту возможность», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, Павел Шеремета неоднократно заявлял, что привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику является одним из приоритетов правительства наряду с общей дерегуляцией и развитием человеческого капитала.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл.