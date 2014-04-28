Сепаратисты собираются «выгнать» гривню с Крыма в течение месяца-полутора

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил нелегитимный глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает ИТАР-ТАСС.

"К обращению в ближайшее время гривна приниматься не будет. Думаю, в течение месяца-полутора, - сказал он. - Мы стремимся уйти от гривны как можно быстрее".

Сепаратист Аксенов заверил, что вся гривневая масса, находящаяся на руках у крымчан, будет свободно конвертирована после окончания хождения этой валюты без ограничения сроков.

"Чем быстрее мы закончим с гривневым оборотом, тем легче всем будет, и будет полное понимание, как дальше жить. При этом всю гривневую массу, находящуюся на руках, спокойно конвертируют", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Аксенов допускал отказ от украинской гривни и переход региона исключительно в рублевую зону уже в мае.

«Мы хотим уйти от гривни в максимально короткий период. Думаю, в течение двух-трех недель мы этот процесс завершим», - говорил он.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Самопровоглашенное правительство заявило, что официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривня продолжит своё хождение до конца 2015 года. С конца марта на рынках, в магазинах и кафе начали ставить ценники и цены в двух валютах: гривне и российских рублях. Пенсионерам уже выдают пенсии в рублях.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является демократическим правовым государством в составе России.

