Турчинов внес изменения в состав набсовета «Укрэксимбанка»

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов внес изменения в состав наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

Текст указа размещен на президентском сайте.

Так, членом наблюдательного совета ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» назначен первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Андрей Ковальчук.

В тоже время прекращены полномочия члена наблюдательного совета этого публичного акционерного общества Игоря Черкасского.

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