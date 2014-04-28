Турчинов внес изменения в состав набсовета «Укрэксимбанка»
Текст указа размещен на президентском сайте
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов внес изменения в состав наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины».
Текст указа размещен на президентском сайте.
Так, членом наблюдательного совета ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» назначен первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Андрей Ковальчук.
В тоже время прекращены полномочия члена наблюдательного совета этого публичного акционерного общества Игоря Черкасского.
Читайте также«Укрэксимбанк» за год нарастил прибыль на 29%
Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.