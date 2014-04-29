Итальянская ENI может помочь Украине с газом

Об этом в понедельник рассказал председатель правления корпорации Паоло Скарони в интервью итальянскому телеканалу RAINEWS, сообщает Радио Свобода.

По словам Скарони, такая инициатива является следствием его недавней встречи в Киеве с министром энергетики Юрием Проданом. Во время переговоров речь шла именно о ослабление зависимости Украины от российского "Газпрома".

Как пояснил Паоло Скарони, в ближайшее время ENI может принять решение о поставках избыточного газа в Украину через близки европейские страны. Это может быть Словакия, с которой Киев подписал меморандум о реверсных поставках газа в Украину.

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"Но газ из Италии не будет в больших объемах, хотя каждый кубометр - это помощь", - отметил ранее руководитель ENI в интервью американскому изданию New York Times.

ENI ставит целью прокачивать до Киева ежегодно более 3 миллиардов кубов газа.

Италия импортирует из России почти 30 процентов природного газа, остальное покупает в странах Северной Африки и Северной Европы.

Напомним, 28 апреля Киев и Братислава подписали меморандум о реверсных поставках газа в Украину. По словам украинского премьер-министра Арсения Яценюка, меморандум предусматривает поставку до 8 миллиардов кубов газа в год, но после определенных исследований эти объемы могут быть увеличены.

Словацкий коридор, который может пропускать в Украину свыше 10 миллиардов кубов газа ежегодно, блокирован "Газпромом".

На сегодня Украине доступны два реверсных направления поставки газа - через Польшу и Венгрию. Но объемы прокачки топлива по этим коридорам незначительные.