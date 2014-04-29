В РФ до 25 мая хотят разработать законопроект об особой экономической зоне в Крыму

Правительство РФ поручило Минэкономразвития, Министерству по делам Крыма, Минфину и Министерству регионального развития подготовить и внести в правительство до 25 мая законопроект о создании в аннексированных Крыму и Севастополе особой экономической зоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского правительства.

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«Обеспечить с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя разработку проекта федерального закона о создании на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особой экономической зоны», - говорится в поручении.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о создании в аннексированном Крыму пятой игорной зоны.