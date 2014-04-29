Deutsche Bank: Россия заплатит очень высокую цену за действия против Украины

Главный экономист Deutsche Bank Давид Фолькертс-Ландау считает, что России придется заплатить весьма высокую экономическую цену за свои действия в отношении Украины.

Как пишет Deutsche Welle, в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 28 апреля, Фолькертс-Ландау заявил, что взгляд на Россию международных инвесторов "коренным образом изменится".

"Из-за своих действий в отношении Украины, больше напоминающих стереотипы мышления 19 века, Россия стала менее предсказуемой. Поэтому ей не стоит удивляться, если впредь ее не будут воспринимать как надежное место для иностранных инвестиций", - подчеркнул 64-летний эксперт. Отныне всем, кто вкладывает деньги в российские ценные бумаги или напрямую в бизнес, придется исходить из значительно более высоких рисков, связанных с Россией, убежден он.

Помимо прочего среди западных инвесторов обострится осознание структурных проблем страны. "Россия упустила возможность создать функционирующую экономику, обладающую международной конкурентоспособностью", - отметил Фолькертс-Ландау.

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Указав на такие издержки российской "экономической монокультуры" как командно-административные методы управления, коррупция, недостаточная правовая защищенность, а также на "вызывающее беспокойство демографическое развитие", он сделал вывод: "Иностранцы сильно переоценивают экономический потенциал России".

Но постепенно они начнут это понимать, что в среденесрочной перспективе отрицательно скажется на экономических связях с Россией, убежден главный экономист Deutsche Bank, который, как напоминает газета Die Welt, крайне редко высказывается публично и предпочитает напрямую работать с крупными клиентами банка.