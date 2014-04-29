Доллар на открытии межбанка не изменился - 11,85 грн

Во вторник, 28 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5500/11,8500 сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 16,0230/16,4420.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3235/0,3319.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3871/73 (понедельник - 1,3837/39).

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,3000/11,7000, к 12:00 цены поднялись до 11,7000/11,8500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,6000/11,8500.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,6345/16,1905, к 12:00 цены ушли вверх до 16,2190/16,4330. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 16,0770/16,4295.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3136/0,3247, к 12:00 цены выросли до 0,3248/0,3290. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3246/0,3302.

Нацбанк в понедельник на рынок не выходил.