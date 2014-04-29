Яценюк предлагает сократить количество налогов с 2016 года

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до 8. Об этом он заявил, выступая во вторник, 29 апреля, с трибуны парламента.

«Наше общее задание – принять новую редакцию Налогового кодекса, которая должна быть реализована в 2015 году, чтобы с 2016 года в Украине была введена упрощенная система налогообложения, а именно – сокращение базовых налогов до 8 с расширением базы налогообложения», - сказал Яценюк.

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«Это даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налога, упразднить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать в прозрачных и понятных механизмах. Чем проще налоговая система, тем эффективнее собираются налоги и тем меньше возможностей и шансов обойти это налоговое законодательство», - отметил премьер.

В ходе выступления Яценюк напомнил, что в рамках преобразований, в том числе конституционных, в Украине необходимо переработать Бюджетный кодекс, в первую очередь, в части распределения межбюджетных трансфертов. «Порядок распределения межбюджетных трансфертов, порядок начисления и зачисления общегосударственных и местных налогов в соответствующую территориальную общину должен быть безотлагательно наработан новой редакцией Бюджетного кодекса Украины», - сказал Яценюк.

Ранее Кабинет министров Украины инициировал формирование бюджета Украины на 2015 год с учетом положений нового Бюджетного кодекса, предусматривающего большую финансовую независимость регионов, и нового Налогового кодекса, включающего сокращение количества налогов. Согласно проекту бюджетной резолюции, подготовленному Министерством финансов Украины, принятие нового Бюджетного кодекса позволит сбалансировать бюджеты общин, пересмотрев основания для отраслевых льгот, среднесрочного планирования местных бюджетов, усовершенствования формульного распределения объема межбюджетных трансфертов между государственным бюджетом и местными бюджетами, а также зачисления в доходы местных бюджетов части налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц.

В свою очередь принятие нового Налогового кодекса Украины будет предусматривать сокращение количества налогов и сборов, содействие максимальному снижению налоговой нагрузки на внутреннее производство, минимизацию рисков уклонения от уплаты налогов, упрощение администрирования налогов и совершенствование специальных режимов налогообложения для сельскохозяйственных предприятий.

Как сообщал УНИАН, Налоговый кодекс Украины был принят в 2010 году, однако его обсуждение оказалось крайне непростым и сопровождалось массовыми акциями протеста, более известными как Налоговый майдан. Налоговый кодекс предполагал внедрение в Украине упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, а также сокращение налогов и уменьшение налоговых ставок. В период с 2010 года в Налоговый кодекс было внесено несколько сотен изменений, что во многом видоизменило первоначальную редакцию документа. О необходимости разработать новую редакцию Налогового кодекса также говорил первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

Действующая редакция Бюджетного кодекса была принята в 2010 году, однако за 4 года в нее также были внесены порядка 30 законодательных изменений.