Visa и MasterCard приостанавливают обслуживание банков РФ, попавших под санкции

Международные платежные системы Visa и MasterCard приостанавливают обслуживание карт российских СМП банка и Инвесткапиталбанка, попавших под санкции США, сообщает ИТАР-ТАСС.

"28 апреля 2014 года в список SDN (Specially Designated Nationals - список лиц и компаний, попадающих под экономические санкции США, подготовленный Управлением по контролю за иностранными активами Казначейства США) были включены еще несколько российских физических лиц и организаций, в том числе СМП Банк и Инвесткапиталбанк. В целях соответствия законодательству США Visa International Service Association прекратила доступ к сети Visa для указанных финансовых институтов", - сообщили в компании Visa.

Платежная система MasterCard также приостанавливает доступ к своим сервисам для этих банков.

"MasterCard продолжает работу со своими российскими партнерами в обычном режиме. Исключение составляют банки ОАО АБ "Россия", Собинбанк, СМП банк и Инвесткапиталбанк. Обслуживание карт последних двух банков будет приостановлено в ближайшее время в результате введения санкций США. Банки смогут продолжать обслуживание своих карт через свои клиентские офисы и банкоматы", - сказал представитель пресс-службы MasterCard.

Минфин США объявил 28 апреля о введении санкций в отношении 7 россиян и 17 компаний, в том числе против СМП Банка, Собинбанка и Инвесткапиталбанка. Санкции против АБ "Россия" были введены в конце марта.

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СМП Банк и Инвесткапиталбанк уже подпадали под американские санкции по ошибке: международные платежные системы Visa и MasterCard 21 марта прекратили обслуживание их карт одновременно с картами банка "Россия". Через несколько дней обслуживание карт СМП-банка и Инвесткапиталбанка было возобновлено.

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СМП Банк подконтролен братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, зарегистрирован в Москве в 2001 году, входит в четвертую сотню по размеру активов среди российских банков.

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Инвесткапиталбанк основан в 1993 году в Уфе, входит во вторую сотню российских банков по размеру активов. Аркадий и Борис Ротенберги с 2008 года владеют 80% акций банка. Оставшийся пакет контролирует бизнесмен Дмитрий Калантырский.