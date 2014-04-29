Крымчанам объяснили, как перерегистрировать свой бизнес на материке

Министерство доходов и сборов Украины разъяснило механизм перерегистрации предпринимателей, имеющих бизнес в Крыму, на материковой части Украины, сообщила пресс-служба главного управления Миндоходов в Киеве.

«Субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы на территории АР Крым и г. Севастополь, для изменения своего местонахождения/места жительства имеют право обратиться к какому-либо государственному регистратору Украины вне АР Крым и Севастополя», - говорится в сообщении.

По данным министерства, для проведения перерегистрации необходимо заполнить регистрационную карточку на проведение государственной регистрации изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе и документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора за государственную регистрацию изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе.

В Миндоходов подчеркнули, что документы, которые подаются для проведения госрегистрации изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе, могут предоставляться лично, направляться по почте или путем выдачи их под расписку по обращению уполномоченных представителей субъектов хозяйствования относительно обязательности дальнейшей передачи государственному регистратору по новому месту жительства физических лиц-предпринимателей.

Кроме того, согласно сообщению, срок регистрации физического лица-предпринимателя не должен превышать два рабочих дня с даты поступления документов для проведения регистрации физического лица-предпринимателя.

Государственный регистратор не позднее следующего рабочего дня с даты регистрации физического лица-предпринимателя обязан передать соответствующим органам статистики, доходов и сборов, Пенсионного фонда уведомления о проведении государственной регистрации физического лица-предпринимателя с указанием номера и даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр и сведения из регистрационной карточки на проведение регистрации физического лица-предпринимателя для взятия физического лица-предпринимателя на учет.

С более детальной информацией о проведении регистрации и перерегистрации можно ознакомится на сайте Государственной регистрационной службы Украины.

В свою очередь, постановка на учет физического лица-предпринимателя органами Государственной налоговой службы осуществляется в соответствии с порядком учета плательщиков налогов и сборов. После взятия на налоговый учет плательщики уплачивают налоги, сборы, единый взнос, представляют налоговые декларации (отчеты, расчеты) и выполняют другие обязанности плательщиков по новому местонахождению или месту жительства.

Информацию о реквизитах бюджетных счетов для уплаты налогов и сборов можно получить на официальном портале Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов выступило с предложением к крымским предпринимателям перерегистрировать их на территории любой другой области Украины или в Киеве, чтобы иметь возможность платить налоги в соответствии с законодательством Украины. По состоянию на начало апреля, такой возможностью воспользовались 250 налогоплательщиков.