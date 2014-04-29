В РФ одобрили закон о создании национальной платежной системы

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий создание Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу совета.

Закон направлен на обеспечение бесперебойности осуществления переводов денежных средств, осуществляемых в рамках платежной системы на территории России. Ранее он был принят Госдумой.

Вопрос создания подобной системы получил актуальность после отказа компаний Visa и MasterCard обслуживать карты ряда российских банков вследствие санкций со стороны США.

В документе также прописан механизм санкций за сбои в осуществлении платежей международными платежными системами, содержится поправка о рублевых расчетах во внешнеторговых сделках российских компаний и о праве банков РФ закрывать счета резидентов США, чтобы обезопасить себя от санкций по FATCA.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда норм, для которых предусмотрены отдельные сроки.

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