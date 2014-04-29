Украина сможет увеличить объемы тарифных квот на экспорт в ЕС

Украина сможет увеличить объемы тарифных квот на экспорт своих товаров в Евросоюз в рамках соглашения о свободной торговли, сообщил журналистам правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

“Когда у нас будет соглашение, мы сможем обсуждать любые вопросы. Соглашение не делается раз и навсегда, это не какой-то закостенелый объект, а живой организм и соглашение будет развиваться”, - сказал Пятницкий.

“Если нам понадобится увеличивать объемы тарифных квот или вообще от них отказываться – мы это будем делать”, - добавил он.

По его словам, все будет зависеть от того, насколько украинские экспортеры будут готовы к отмене пошлин в торговле с ЕС.

В то же время Пятницкий отметил, что сейчас главным заданием правительства является подписание экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, а не пересмотр их условий, так как автономные торговые преференции, действующие на сегодняшний день для украинских экспортеров, не делают нашу страну частью европейского рынка.

«Автономные преференции - это такая палочка-выручалочка, а подписание соглашения - это абсолютно другие требования, абсолютно другой уровень взаимодействия и сотрудничества», - сказал Пятницкий.

По его словам, подписание экономической части Соглашения об ассоциации предусматривает огромный объем необходимых реформ как на уровне государства, так и на уровне предприятий, и проведение этих реформ позволит украинским товарам активно завоевывать не только рынки ЕС, но и все остальные рынки, включая Россию.

Как сообщал УНИАН, Европейский союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциальный торгового режима между Украиной и ЕС.

Преференциальный режим торговли предусматривает снижения ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Действовать режим будет до 1 ноября этого года, либо до подписания экономической части соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Федерация работодателей Украины (ФРУ) призвала украинское правительство начать переговоры с представителями Европейского Союза о пересмотре Соглашения о свободной торговле в части увеличения квот и снижения пошлин на экспорт отечественных товаров, так как положения нынешнего проекта договора, который планируется подписать до ноября, непаритетны и предполагают слишком жесткие барьеры для украинского экспорта. Беспошлинный ввоз на рынки Евросоюза будет открыт лишь для 25% наименований товаров, основную часть которых составляют сельскохозяйственный товары и сырье, которые несут в себе низкий уровень добавленной стоимости, а квоты на беспошлинный экспорт слишком низкие.