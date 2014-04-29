Нацбанк решил понизить официальный курс гривни

29 апреля курс гривни понизили до отметки 1140.8089 грн за 100 долларов (28 апреля - 1135.7246 за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро понизили до 1581.2752 грн за 100 евро (28 апреля - 1570.8207 грн за 100 евро).

Официальный курс гривни к российскому рублю составил 3.1668 грн за 10 рублей (28 апреля - 3.1610 грн за 10 рублей).

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Справка УНИАН. Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он действует до следующего пересмотра.

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.