Еврокомиссия дополнительно выделяет Украине 365 млн евро

Европейская комиссия, в рамках оказания финансовой и консультационной помощи Украине на пути проведения политических и экономических реформ, намерена выделить нашей стране специальный пакет финансовой помощи в объеме 365 млн евро, которые будут направлены на борьбу с коррупцией, конституционную реформу, реформу избирательного законодательства и судебную реформу. Об этом говорится в сообщении ЕК, размешенном на веб-сайте организации.

«В ответ на мобилизацию помощи в сфере стабилизации и развития Украины Европейская комиссия сегодня приняла решение предоставить специальный пакет объемом 365 млн евро. Этот пакет позволит стране ускорить развитие гражданского общества, а также проведение демократических реформ, включая социально-экономические преобразования», - говорится в сообщении.

Как ожидается, первый транш из указанного пакета помощи будет выделен после подписания Финансового соглашения между Европейской комиссией и правительством Украины. Он составит 250 млн евро.

Комментируя принятое решение, еврокомиссар по вопросам политики соседства Штефан Фюле отметил: «Евросоюз не просто внимательно следит за событиями в Украине, но и выражает свою готовность помочь конкретными делами. Сегодняшний пакет помощи станет дополнительным стимулом для властей Украины в деле проведения реформ и национального развития».

Согласно сообщению, средства будут распределены следующим образом: 355 млн евро будут направлены на решение краткосрочных финансовых проблем правительства, а также продвижение политической интеграции с Евросоюзом в рамках выполнения договоренностей по Соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Остальные 10 млн евро будут выделены на проекты по становлению гражданского общества и техническую помощь.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля вице-президент Европейской комиссии Сиим Каллас подписал Меморандум о взаимопонимании относительно выделения Украине макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро, ранее одобренной Советом министров ЕС. Помощь в совокупности с ранее выделенными 610 млн евро станет существенной помощью для правительства в целях удовлетворения финансовых нужд. Как отмечается, программа помощи будет направлена на стабилизацию и проведение реформ в Украине, а также на сокращение дефицита платежного баланса и преодоление финансовой уязвимости.

В середине апреля Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 28-ми стран-членов утвердил выделение Украине дополнительно 1 млрд евро помощи и мероприятия по отмене импортных пошлин на украинские товары, от чего Украина дополнительно получит почти 500 млн евро в год.

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