Минэкономразвития оценивает падения ВВП в первом квартале в 1%

Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает падения ВВП Украины по итогам первого квартала текущего года на 1%, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта на брифинге в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, Максюта напомнил, что правительство утвердило макропоказатели на 2014 год, согласно которым был утвержден бюджет, и ожидает падения ВВП Украины в текущем году на 3%.

«Мы ожидаем, что этот год будет сложным. Официальных данных еще нет, но, по нашим оценкам, за первый квартал это будет около минус 1%», - сказал Максюта.

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