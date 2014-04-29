Доллар на межбанке снизился до 11,60 грн

Во вторник, 29 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5500/11,8500, к 12:00 цены понизились до 11,5000/11,8000. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 11,4000/11,6000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0230/16,4420, к 12:00 цены ушли вниз до 15,9450/16,3670. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,7690/16,0515.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3235/0,3319, к 12:00 цены снизились до 0,3221/0,3305. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,3180/0,3250.

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В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,5505 (-0.3790).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3850/1,3875.