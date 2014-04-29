Минюст снизил комиссию при реализации залогового имущества до 6%

Согласно сообщению, Минюст приказом от 24 апреля 2014 года №681/5 утвердил изменения в Порядок реализации арестованного имущества. Согласно документу, расходы, связанные с организацией и проведением реализации имущества, не должны превышать 5% от стоимости арестованного имущества с соответствующим их подтверждением. Вознаграждение организатору аукциона после вычета расходов, связанных с организацией и проведением реализации имущества, составляет 1%, но не более 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый лот.

Как сообщал УНИАН, приказ Министерства юстиции №1758/5 от 29 ноября 2012 года предполагал увеличение размера комиссии, взимаемой с банков при реализации залогового имущества, с 5% до 15%.

В ответ на это 11 коммерческих банков подали судебный иск с требованием обжаловать соответствующий приказ.

Нацбанк обратился письмом к министру юстиции Украины с просьбой поддержать банки в урегулировании данного вопроса.

Регулятор сделал акцент на том, что при реализации арестованного имущества кредиторы и должники теряют от 35% до 50% его стоимости, в том числе 10% исполнительного сбора и 15% комиссии специализированной организации. Исполнительный сбор поступает в государственный бюджет Украины, а комиссионное вознаграждение распределяется в пользу частных структур, которыми являются специализированные организации.

