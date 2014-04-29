Кабмин готовит для Крыма специальный налоговый режим

Правительство Украины рассматривает возможность введения специальных условий налогообложения в Крыму с целью создания благоприятных условий для развития региона, сообщил первый замминистра экономического развития и торговли Анатолий Максюта на брифинге в Кабинете министров.

Максюта напомнил об уже принятом законе о временно оккупированных территориях и решении осуществлять все расходы из бюджета Крыма в пределах поступлений.

«Разумеется, возник вопрос по уплате налогов плательщиками со специальным статусом. Сейчас правительство принимает решение, я не хочу анонсировать, но такое решение предвидится относительно специальных условий налогообложения деятельности в Крыму, чтобы территория могла развиваться, а плательщики могли платить налоги», - сказал Максюта и уточнил, что речь идет о создании приемлемых условий для развития региона.

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