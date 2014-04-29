Отток иностранного капитала из Украины продолжается - Минэкономразвития

17:42, 29 апреля 2014
Финансы
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Тенденции по оттоку иностранного капитала из Украины сохраняются

Остановить отток пока не удается / REUTERS

Негативные тенденции по оттоку иностранного капитала из Украины по итогам первого квартала текущего года сохраняются, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта на брифинге в Кабинете министров.

Максюта напомнил, что в прошлом году происходил отток иностранного капитала из экономики Украины, и отметил, что в первом квартале эти тенденции сохраняются. 

«Эта тенденция сохраняется. Остановить пока не удается. Но все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы деньги оставались в Украине и приходили в Украину», - сказал Максюта.

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