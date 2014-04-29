Кабмин сократит перечень товаров, подлежащих лицензированию

Кабинет министров Украины планирует сократить перечень товаров, операции по экспорту и импорту которых подлежат лицензированию.

Соответствующий проект постановления Кабмина опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли.

“Принятие постановления позволит упростить и ускорить процедуру осуществления внешнеэкономических операций отдельных видов продукции, что будет способствовать увеличению объемов экспорта продукции с таможенной территории Украины”, - говорится в пояснительной записке.

Проект постановления предусматривает, в частности, отмену режима лицензирования экспорта и импорта отдельных печатных красок с защитными свойствами, экспорта некоторых товаров с содержанием легированных черных металлов, цветных металлов и их сплавов.

По мнению авторов проекта, принятие данного постановления станет очередным шагом в комплексе правительственных инициатив по общей дерегуляции экономики, облегчению ведения бизнеса и устранению избыточного государственного регулирования.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Министерство экономического развития и торговли Украины подало на рассмотрение Верховной Рады 14 законопроектов относительно дерегуляции экономики.

Ранее министр экономразвития Павел Шеремета заявил, что одной их ключевых задач правительства является формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса. Для этого Минэкономразвития намерено в ближайшие несколько месяцев предпринять активные шаги по дерегуляции экономики, максимально используя опыт ведущих стран рейтинга Doing Business, таких как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия и др.

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