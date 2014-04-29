Порошенко попросил МВФ ускорить предоставление финансовой помощи Украине
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко надеется, что МВФ окажет поддержку для воплощения программы реформ, предложенной украинским правительством.
Об этом говорится в его обращении к Исполнительному Совету Международного валютного фонда.
"Вследствие разрушительной политики режима Януковича, украинская экономика оказалась в кризисной ситуации и критически требует сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности Международным валютным фондом. Программа реформ, предложенная украинским Правительством, по моему мнению, отмечает основные цели и направления экономической политики, которые способны стать путеводителем для выхода из сегодняшнего кризиса и обеспечить основы для устойчивого развития", - заявил Порошенко.
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Он надеется, что МВФ окажет поддержку для воплощения этой программы, приняв соответствующее решение в ближайшее время и позволив Украине получить кредит по программе Stand-By.
Порошенко убежден, что восстановление макроэкономической стабильности и повышение прозрачности управления экономикой заложат фундамент для высокого и устойчивого экономического роста в Украине.
"Я настроен на содействие осуществлению политики на достижение целей, указанных в правительственной программе. По моему мнению, это потребует содействия нескольким шагам со стороны Украины", - отметил Порошенко.
Первым шагом должно быть соблюдение гибкого обменного курса для стабильности и сохранения валютных резервов, считает Порошенко.
Второе - внимание к финансому регулированию и надзору, обеспечение шагов по укреплению банками - в случае необходимости - своих балансов.
Кроме того кандидат в президенты отмечает постепенное сокращение фискального дефицита благодаря стабилизации поступлений в бюджет и учреждений на средне-срочную перспективу фискальной корректировки, которая обеспечит равномерное распределение фискального бремени.
Еще одним шагом во внедрении реформ Порошенко считает обеспечение рентабельности энергетического сектора и сокращение обусловленных им фискальных оттоков, ликвидировав до 2018 года дефицит НАК “Нафтогаз Украины”, что будет знаменовать собой указатель к обеспечению энергетической независимости страны, реализации программ по энергоэффективности и толчок к использованию возобновляемых источников энергии.
Кроме того, по его мнению, необходимо внедрение комплексных структурных реформ, в частности воплощение реформы в сфере госзакупок и налогового администрирования, в рамках жестких мер для борьбы с коррупцией, меры для улучшения бизнес-климата и, на этих принципах, обеспечения устойчивого экономического роста.
"Я обращаюсь с просьбой к Исполнительному Совету МВФ принять положительное решение о поддержке правительственной программы реформ для Украины, ведь получение Украиной займа МВФ способно дать толчок для осуществления новых инвестиционных проектов, восстановления макроэкономической стабильности, обеспечение рабочих мест, соблюдение надлежащих социальных стандартов и достижение устойчивого экономического роста в Украине", - отметил Порошенко.