Порошенко попросил МВФ ускорить предоставление финансовой помощи Украине

Об этом говорится в его обращении к Исполнительному Совету Международного валютного фонда.

"Вследствие разрушительной политики режима Януковича, украинская экономика оказалась в кризисной ситуации и критически требует сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности Международным валютным фондом. Программа реформ, предложенная украинским Правительством, по моему мнению, отмечает основные цели и направления экономической политики, которые способны стать путеводителем для выхода из сегодняшнего кризиса и обеспечить основы для устойчивого развития", - заявил Порошенко.

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Он надеется, что МВФ окажет поддержку для воплощения этой программы, приняв соответствующее решение в ближайшее время и позволив Украине получить кредит по программе Stand-By.

Порошенко убежден, что восстановление макроэкономической стабильности и повышение прозрачности управления экономикой заложат фундамент для высокого и устойчивого экономического роста в Украине.

"Я настроен на содействие осуществлению политики на достижение целей, указанных в правительственной программе. По моему мнению, это потребует содействия нескольким шагам со стороны Украины", - отметил Порошенко.

Первым шагом должно быть соблюдение гибкого обменного курса для стабильности и сохранения валютных резервов, считает Порошенко.

Второе - внимание к финансому регулированию и надзору, обеспечение шагов по укреплению банками - в случае необходимости - своих балансов.

Кроме того кандидат в президенты отмечает постепенное сокращение фискального дефицита благодаря стабилизации поступлений в бюджет и учреждений на средне-срочную перспективу фискальной корректировки, которая обеспечит равномерное распределение фискального бремени.

Еще одним шагом во внедрении реформ Порошенко считает обеспечение рентабельности энергетического сектора и сокращение обусловленных им фискальных оттоков, ликвидировав до 2018 года дефицит НАК “Нафтогаз Украины”, что будет знаменовать собой указатель к обеспечению энергетической независимости страны, реализации программ по энергоэффективности и толчок к использованию возобновляемых источников энергии.

Кроме того, по его мнению, необходимо внедрение комплексных структурных реформ, в частности воплощение реформы в сфере госзакупок и налогового администрирования, в рамках жестких мер для борьбы с коррупцией, меры для улучшения бизнес-климата и, на этих принципах, обеспечения устойчивого экономического роста.

"Я обращаюсь с просьбой к Исполнительному Совету МВФ принять положительное решение о поддержке правительственной программы реформ для Украины, ведь получение Украиной займа МВФ способно дать толчок для осуществления новых инвестиционных проектов, восстановления макроэкономической стабильности, обеспечение рабочих мест, соблюдение надлежащих социальных стандартов и достижение устойчивого экономического роста в Украине", - отметил Порошенко.