Дефицит платежного баланса Украины в марте составил $203 млн

Сводный платежный баланс Украины в январе-марте 2014 года сведен с дефицитом в 4,276 млрд долл. США против профицита в 1,821 млрд долл. США годом ранее, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в марте 2014 года дефицит сводного платежного баланса составил 203 млн долл. и, таким образом, значительно сократился по сравнению с первыми месяцами 2014 года (2,138 млрд долл. в феврале и 1,935 млрд долл. – в январе), что было обусловлено восстановлением притока средств по финансовому счету.

Дефицит текущего счета в январе-марте составил 602 млн грн, что в пять раз меньше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года, в том числе в марте дефицит составил 238 млн долл. Нацбанк объясняет низкий уровень дефицита третий месяц подряд резким сокращением импорта вследствие снижения экономической активности и девальвации национальной валюты.

Импорт товаров снизился на 23% в годовом выражении, до 5,5 млрд долл., в том числе энергетический импорт - на 27,5% из-за снижения импорта природного газа и нефти, неэнергетический - на 21,6% из-за снижения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. Поставки продукции машиностроения сократились на 41,1%, продовольственных товаров - на 17,8%, промышленных изделий - на 30,8%.

Экспорт товаров за данный период остался практически на уровне соответствующего периода прошлого года (снизился на 0,6% - до 5,2 млрд долл., что обусловлено падением экспорта металлургической продукции на 12,8% и продукции машиностроения на 10,2% преимущественно за счет сокращения поставок на рынки Российской Федерации, что компенсировалось ростом экспорта по другим товарным группам, в том числе продовольственных товаров - на 15,3% благодаря увеличению экспорта зерновых, и минеральных продуктов - на 16,2% в результате роста поставок руды и шлаков, а также изделий химической промышленности).

Нацбанк подчеркивает, что в отличие от первых двух месяцев, в марте финансовый счет был сведен с профицитом в 35 млн долл., что обусловлено прежде всего ростом заимствований частным сектором. В то же время по итогам января-марта финансовый счет остается дефицитным, и дефицит составил 3,674 млрд долл., в то время как за аналогичный период пришлого года был профицит в 4,955 млрд долл.

Также сообщается, что чистый отток прямых иностранных инвестиций в первом квартале составил 543 млн долл., в том числе в марте - 359 млн долл., в то время как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован приток инвестиций в объеме 821 млн долл. и 346 млн долл. соответственно.

В марте было проведено очередное плановое погашение кредита МВФ в размере 193 млн долл., при этом в результате постепенного перехода к гибкому курсообразованию резервные активы сократились лишь на 0,4 млрд долл. по сравнению с 2,5 млрд долл. в феврале, и по состоянию на 1 апреля объем резервов составил 15,1 млрд долл., что соответствует уровню финансирования импорта будущего периода в течение двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в январе-феврале 2014 года сведен с дефицитом в 4,1 млрд долл. США против профицита в 1,7 млрд долл. США годом ранее, в том числе в феврале дефицит составил 2,2 млрд долл.

Сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

Читайте такжеНацбанк ожидает сокращения дефицита текущего счета до 4,5%