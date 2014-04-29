США выделят Украине $2,5 млн на возвращение похищенных активов

Соединенные Штаты Америки поддерживают активизацию борьбы с коррупцией в Украине. С этой целью будет выделено 2,5 млн долл. на техническую помощь для возвращения активов, похищенных бывшими высокопоставленными должностными лицами-коррупционерами.

Об этом заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер во время встречи с исполняющим обязанности генерального прокурора Украины Олегом Махницким и министром юстиции Павлом Петренко на Украинском Форуме по вопросам возвращения активов в Лондоне, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, в ходе встречи речь шла о том, что Генеральная прокуратура Украины в ближайшее время создаст специальное следственное подразделение для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, одновременно с этим Министерство юстиции Украины создаст отдельный департамент для возвращения похищенных средств.

По словам Махницкого, реорганизация в ведомстве коснется всех следственных подразделений. Целью этого является не только борьба с коррупционными явлениями прошлого, но также и предотвращение подобных уголовных правонарушений в будущем.

Холдер также пригласил Махницкого и Петренко посетить Вашингтон с рабочим визитом для активизации сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

Как отметили в пресс-службе, в работе Украинского форума по вопросам возвращения активов принимают участие представители 35 юрисдикций мира, которые готовы сотрудничать с Украиной в решении вопроса о возвращении похищенных средств. Россия официально участия в форуме не принимает.