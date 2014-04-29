Минэкономразвития ожидает стабилизации валютного курса в ближайшие дни

Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает стабилизации валютного курса в ближайшие дни, сообщил первый заместитель министра Анатолий Максюта на брифинге в Кабинете министров.

«Мы ожидаем стабилизации курсовой ситуации. Как вы знаете, в ближайшие дни должно состояться заседание совета Международного валютного фонда, где, как мы надеемся, будет рассмотрен и позитивно решен вопрос о предоставлении Украине кредита», - сказал Максюта.

Чиновник отметил, что, согласно оценкам министерства, это приведет к стабилизации ситуации на валютном рынке. «И мы будем иметь те целевые показатели, которые были заложены Национальным банком при нашей совместной работе над проектом прогноза на текущий год», - добавил Максюта. Он также отметил, что обесценивание национальной валюты уже повлияло на потребительские цены, и напомнил, что потребительская инфляция по итогам января-марта текущего года ускорилась до 3%.

В то же время, Максюта подчеркнул, что курсовые колебания позитивно повлияли на торговый баланс Украины посредством сокращения импорта и роста выручки экспортеров, что способствует выравниванию торгового баланса. «Но на таком коротком промежутке времени мы не можем говорить о каких-то стабильных результатах, тем более что в экспорте также есть импортная составляющая, соответственно, курс влияет на оба показателя (экспорт и импорт - УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл. Таким образом, гривня девальвировала к доллару США более чем на 60% с начала года. После этого гривня планомерно укрепляется, и на сегодня официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 11,41 грн/долл.

Банкиры ожидают дальнейшего укрепления гривни к доллару и евро в ближайшее время благодаря поддержке МВФ и международных кредиторов и инвесторов, а также благодаря активным действиям Нацбанка против валютных спекулянтов и банков, занимающихся отмыванием денег.

Министерство финансов Украины прогнозирует среднегодовой курс гривни к доллару по итогам 2014 года на уровне 10,5 грн за доллар.

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