Нацбанк в этом году сэкономит около 700 млн грн - Кубив

В результате таких мер в текущем году Нацбанк сэкономит около 700 млн грн, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на главу НБУ Степана Кубива.

В частности, за счет пересмотра инвестиционных программ НБУ по всем направлениям деятельности, в том числе по развитию платежной и информационной систем и созданию материальной базы для изготовления денег, общий объем инвестиций в 2014 году снижен на 13%, или более чем на 225 млн грн.

Также правление Нацбанка приняло решение прекратить в 2014 году проектные и строительные работы по социальной инфраструктуре с учетом требований законодательства по 9 объектам, что обеспечит сокращение капвложений на 45% - до 90 млн грн.

Помимо этого, Нацбанк снизил свои административные и эксплуатационно-хозяйственные расходы почти на 15%, или на 325 млн грн, а в результате поэтапного сокращения численности работников сэкономлено более 60 млн грн расходов на содержание персонала.

Также сообщается, что в настоящее время продолжается пересмотр инвестиционных программ НБУ по всем направлениям деятельности как в текущем году, так и в последующие годы с целью их оптимизации и рационального использования государственных средств.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.

Также вступил в действие закон о предотвращении финансовой катастрофы, который, наряду с законом о внесении изменений в бюджет, предполагает изменение ряда налогов и сборов для урегулирования бюджетного дефицита в рамках выполнения требований Международного валютного фонда и других международных кредиторов для получения внешнего финансирования в объеме до 27 млрд долл.

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