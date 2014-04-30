Standard & Poor's понизило прогнозы по рейтингам 15 европейских банков

Международное агентство Standard & Poor's понизило во вторник со "стабильного" до "негативного" прогнозы по рейтингам 15 европейских банков, в том числе таких крупных, как британский Barclays, швейцарский Credit Suisse и германский Deutsche Bank, передает ИТАР-ТАСС.

Как отмечается в заявлении агентства, такое решение было принято в связи принятием Европейским парламентом плана, освобождающего правительства стран ЕС от необходимости спасать проблемные банки.

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По мнению аналитиков Standard & Poor's, когда европейские регуляторы приступят к реализации этой меры, значительная правительственная поддержка, которой сейчас пользуются банки, сократится.

"Европейские власти принимают меры с целью переложить расходы по санации проблемных банков с налогоплательщиков на кредиторов", - отмечается в заявлении агентства.



