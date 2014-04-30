МВФ сегодня примет решение по кредиту Украине

Совет директоров Международного валютного фонда сегодня на своем заседании намерен принять решение о программе сотрудничества с Украиной, предполагающей предоставление нашей стране кредита в объеме 14-18 млрд долл. в течение двух лет.

По словам руководителя департамента внешних связей МВФ Джерри Райс, МВФ получил все необходимые документы от правительства Украины, решение фонда будет принято 30 апреля.

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета отмечал, что Кабинет министров Украины ожидает окончательного решения Совета директоров Международного валютного фонда относительно программы сотрудничества с Украиной до конца апреля.

По его словам, объем первого транша кредита Украине от МВФ может составить около 3 млрд долл.

По словам министра финансов Александра Шлапака, Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда порядка 16,8 млрд долл. в рамках двухлетней кредитной программы «стенд-бай».

МВФ является ключевым кредитором Украины. В марте на уровне работы миссии МВФ было достигнуто предварительное решение о предоставлении нашей стране двухлетней кредитной программы стенд-бай в объеме 14-18 млрд долл.

Как ожидается, эта программа откроет для Украины пакет дополнительной финансовой помощи. В течение двух лет сотрудничество с МВФ позволит Украине получить макрофинансовую помощь от США, стран ЕС и Японии в общем объеме порядка 27 млрд долл.