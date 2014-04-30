Сбербанк России уходит с Бермудских островов

Сбербанк России сворачивает обслуживание офшорного бизнеса и закрывает офис на Бермудских островах, он разослал письмо клиентам, в котором просит их закрыть счета, пишет газета "Ведомости".

Sberbank CIB уведомил о намерении прекратить бизнес на Бермудах полтора месяца назад, срок по выводу активов заканчивается.

Некоторые фонды и частные клиенты держали счета в офисе на островах, поскольку там удобно хранить бумаги российских эмитентов и торговать ими.

Теперь же Бермуды не входят в зону стратегических интересов Сбербанка, отмечают в издании. Кроме того, банк может прекратить деятельность в подобных странах, в том числе на Кипре, что связано с международной обстановкой.

Доля бизнеса, которая приходится на бермудский офис, для Сбербанка незначительна. Финансовые компании используют Бермудские острова для операций с ценными бумагами, в частности, из-за отсутствия жестких требований к торговым операциям и налога на прибыль.

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К Сбербанку могут присоединиться и другие инвестиционные компании.

С подачи президента Путина в Министерстве финансов РФ подготовлено несколько законопроектов, вступление в силу которых усложнит ведение бизнеса в России через офшоры, а бенефициаров офшорных компаний придется раскрывать российским властям.

