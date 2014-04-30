Прибыль Нацбанка за год снизилась на 29%

Годовая прибыль Национального банка Украины по итогам 2013 года составила 14,773 млрд грн, что на 6,1141 млрд грн, или на 29%, ниже показателя 2012 года в 20,914 млрд грн.

Об этом сообщается в консолидированной отчетности регулятора по итогам 2013 года, подтвержденной аудиторским заключением компании EY («Эрнст энд Янг») и обнародованной на сайте НБУ.

Согласно заключению аудитора, политическая обстановка в стране, аннексия Крыма и девальвация гривни могут привести к ухудшению качества и увеличению просроченной задолженности по кредитам, предоставленным Нацбанком банкам, снижению стоимости обеспечения по таким кредитам и повышению риска неплатежеспособности банков-заемщиков, а также дальнейшему сокращению международных резервов.

В то же время аудиторы подчеркивают, что руководство НБУ следит за развитием событий и принимает необходимые меры.

«Дальнейшее негативное развитие событий, включая политические беспорядки, может негативно повлиять на результаты деятельности и финансовое состояние Национального банка таким образом и в такой степени, которые пока не могут быть достоверно определены», - отметили аудиторы.

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Как сообщал УНИАН, активы Национального банка Украины за 2013 год выросли на 4,5% - до 416,978 млрд грн.

В 2012 году НБУ сократил активы на 5,85% – до 398,988 млрд грн.

