Прибыль Нацбанка за год снизилась на 29%
Годовая прибыль НБУ по итогам года составила 14,773 млрд грн
Годовая прибыль Национального банка Украины по итогам 2013 года составила 14,773 млрд грн, что на 6,1141 млрд грн, или на 29%, ниже показателя 2012 года в 20,914 млрд грн.
Об этом сообщается в консолидированной отчетности регулятора по итогам 2013 года, подтвержденной аудиторским заключением компании EY («Эрнст энд Янг») и обнародованной на сайте НБУ.
Согласно заключению аудитора, политическая обстановка в стране, аннексия Крыма и девальвация гривни могут привести к ухудшению качества и увеличению просроченной задолженности по кредитам, предоставленным Нацбанком банкам, снижению стоимости обеспечения по таким кредитам и повышению риска неплатежеспособности банков-заемщиков, а также дальнейшему сокращению международных резервов.
В то же время аудиторы подчеркивают, что руководство НБУ следит за развитием событий и принимает необходимые меры.
«Дальнейшее негативное развитие событий, включая политические беспорядки, может негативно повлиять на результаты деятельности и финансовое состояние Национального банка таким образом и в такой степени, которые пока не могут быть достоверно определены», - отметили аудиторы.
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Как сообщал УНИАН, активы Национального банка Украины за 2013 год выросли на 4,5% - до 416,978 млрд грн.
В 2012 году НБУ сократил активы на 5,85% – до 398,988 млрд грн.