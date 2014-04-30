Межбанк открылся долларом по 11,80 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 11,4000/11,8000.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту понизились – 0,3191/0,3303. Котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,7420/16,2970.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3809/11 (вторник - 1,3871/73).

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5500/11,8500, к 12:00 цены понизились до 11,5000/11,8000. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 11,4000/11,6000.