Межбанк открылся долларом по 11,80 гривень
10:20, 30 апреля 2014Финансы
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Котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,7420/16,2970.
Торги по доллару США открылись снижением – 11,40/11,80 грн/долл.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 11,4000/11,8000.
Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту понизились – 0,3191/0,3303. Котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,7420/16,2970.
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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3809/11 (вторник - 1,3871/73).
Как сообщал УНИАН, вчера, 29 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5500/11,8500, к 12:00 цены понизились до 11,5000/11,8000. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 11,4000/11,6000.
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