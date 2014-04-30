ВВП Украины в первом квартале упал на 1,1%

Спад ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,1%, сообщила Государственная служба статистики Украины на официальном сайте, ссылаясь на свои оперативные данные.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим - IV кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 2%.

Напомним, что согласно заявлению первого замминистра экономического развития и торговли Анатолия Максюты 29 апреля, министерство оценило падение ВВП Украины по итогам первого квартала текущего года в 1%, и эти оценки лучше ожиданий относительно состояния экономики в первом квартале.

Такую же оценку ВВП в конце апреля обнародовал советник главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий. По его словам, ВВП Украины в первом квартале сократился на 1% и экономика страны вошла в техническую рецессию. Он также отметил, что существует перспектива перехода к полной рецессии во втором квартале текущего года, которая может завершиться в третьем квартале, а в четвертом возможен начальный рост экономики.

Справка УНИАН. Согласно уточненным данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 3,3%, что позволило выйти на нулевой рост ВВП по итогам 2013 года в целом.

Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия мер для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине, по прогнозам Всемирного банка, составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.