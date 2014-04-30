Нелегитимная власть Крыма снизила ставку НДС в пять раз

Соответствующее решение было принято в среду на внеочередном пленарном заседании парламента республики, сообщает РИА Новости.

В частности, предлагается установить 4% в качестве основной ставки по НДС и 2% – для социально-значимых товаров. В их числе - продукты питания, детские вещи, печатные издания, а также медицинские препараты отечественного и зарубежного производства.

Ранее 20-процентную ставку НДС предлагалось снизить до 18% и 10% соответственно.

Депутаты уверены, что применение новых ставок по НДС обеспечит стабильное экономическое положение бизнеса в переходный период, позволит сохранить имеющиеся рабочие места, обеспечить стабильное поступление налогов в бюджет, а также позволит подержать конкурентоспособность крымских производителей и их платежеспособность. В этом году ожидаемое поступление по НДС составляет 3, 986 миллиарда рублей.

Кроме того, своим решением депутаты списали с налогоплательщиков все налоговые обязательства и долги по состоянию на 1 марта, признав их не подлежащими взысканию.