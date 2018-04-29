Александр Вальчишен: «Без дополнительной капитализации банки будут напоминать зомби»

- Александр, какие перспективы для украинской экономики открывают деньги МВФ?

- Необходимо понимать, что важны не деньги МВФ, важна программа, под которую они предоставляются. Фонд, на мой взгляд, является самым мощным интеллектуальным институтом в мире с точки зрения выработки макроэкономических преобразований для стран, сталкивающихся с кризисом. Перед Украиной открываются перспективы изменений, которые реализуются нашими руками, но при финансовой поддержке МВФ. Эти изменения не совсем приятны, потому что они сопряжены с болезненными реформами экономической, фискальной и тарифной политики. Главный посыл программы в том, чтобы устранить существующие дисбалансы в экономике, сделать ее устойчивой, привлекательной для бизнес-инвестиций и, таким образом, обеспечить рост благосостояния граждан страны.

- В середине 2010-го, после долгих переговоров с прошлой властью, МВФ согласился продолжить сотрудничество и стартовала вторая программа stand by для Украины. Пакет был рассчитан на 29 месяцев, и в случае выполнения условий Киев мог получать по 1,5 миллиарда долларов каждый квартал. Однако на деле Украина получила лишь два транша на 3,4 миллиарда долларов. С декабря 2010 года выделение средств прекратилось, так как до реформ дело так и не дошло…

- Безответственные политики просто попользовались деньгами, но реформы не были реализованы, все осталось в замороженном состоянии. Сохранялся большой дефицит в госсекторе, который угрожал финансовой и макроэкономической стабильности. Неэффективности не устранялись, закладывалась основа для еще большей макроэкономической коррекции, которая в любом случае должна произойти. Цель программы МВФ - устранить существующие дефициты и сделать методы управления экономикой более гибкими, что бы у нас впоследствии не было таких неприятных макроэкономических корректировок.

- Возможен ли контроль использования выделенных МВФ средств, чтобы они пошли в нужное русло?

- Мир финансов - мир доверия. Действительно, некоторые действия подкрепляются юридическими договорами, но по факту - это всего лишь бумага. Контролировать ситуацию мы можем только через механизм демократической системы власти. Мы должны выбирать тех политиков, которым доверяем. И если благосостояние населения будет расти, значит - доверие оправдано.

- Как Вы оцениваете уже предпринятые правительством Украины шаги по реформированию отечественной экономики?

- Главный положительный шаг – правительство признало необходимость кардинальных изменений. Это и раньше подсказывалось МВФ, но предыдущие политики в силу своего страха, нежелания или неумения откладывали необходимые реформы. Новое правительство сократило расходную часть бюджета, но, на мой взгляд, из-за текущей рецессии необходим будет более глубокий секвестр. Правительство, наконец, решилось на повышение тарифов на газ и коммунальные услуги. Это - начало пути по устранению неэффективности в энергетическом секторе. Наличие преференций в рамках одной экономики, когда одна группа потребителей получает товар/услугу по заниженной цене, по сравнению с другими категориями потребителей, - благодатная почва для неэффективности и коррупции.

Один товар должен стоить одинаково для всех. Гражданам с низким уровнем достатка необходимо выделять целевую помощь из госбюджета. Таким образом, с одной стороны устраняется поле для коррупции, а с другой - у государства появляются дополнительные ресурсы для субсидирования малоимущих. Это - правильные шаги, но мы только на начальном этапе очень длинного пути по их реализации.

- Какие еще реформы и нововведения, на Ваш взгляд, необходимы украинской экономике?

- Несмотря на то, что к власти пришла новая команда, существует риск половинчатых решений, из-за чего темпы восстановления экономики, которая уходит в рецессию, будут очень медленными. Для быстрого выхода экономики из рецессии и ее восстановления до предкризисного уровня нам нужен эффективный банковский сектор, который будет кредитовать отечественный бизнес. В банковском секторе необходимо сделать очень важные шаги, потому что он первый страдает из-за макроэкономической коррекции. Его нужно лечить и немедленно. И если программу по повышению тарифов можно реализовывать в течение двух-трех лет, в банковском секторе надо действовать быстро и кардинально уже в этом году.

- Что для этого нужно?

- Для этого в рамках программы МВФ нужно провести стресс-тестирование коммерческих банков, причем с адекватными прогнозами на будущее. Необходимо быть реалистами относительно того, что у нас будет с экономикой в течение будущих двенадцати месяцев. Стресс-тестирование выявит потребности в докапитализации банков. При этом НБУ нужно поднять планку минимально необходимого уровня капитализации коммерческих банков. Откладывать эту проблему нельзя, так как рискуем оставить банковский сектор в плачевном состоянии. Без дополнительной капитализации банки будут напоминать зомби, функционирующие только для поддержания своей несостоятельности.

Докапитализацию должны будут проводить как госбанки, так и частные банки руками своих акционеров. Станет ясно, что акционеры банков, которые будут не в состоянии провести докапитализацию, до недавнего времени проводили нежизнеспособную коммерческую деятельность. Главное, чтобы частные банки не капитализировались за счет налогоплательщиков, т.е. за счет государства, как это происходило в 2008 году.

- О каких суммах докапитализации идет речь?

- Докапитализировать банки нужно будет на сумму, которая намного отличается от заложенных в госбюджете 5 млрд грн. По факту капитализация только госбанков за счет государства может потребовать в 2 раза больше. А есть же еще частные банки. Поэтому в целом вся банковская система потребует еще больших средств.

- Программа сотрудничества с МВФ рассчитана на два года. Успеют ли украинские власти за это время провести основные необходимые реформы?

- Успеют, при чем желательно реализовать реформы в течение первого года, а второй год - просто поддерживать. Мы, конечно, можем растянуть программу повышения тарифов на два года, но параллельно должны делать и другие шаги, и делать их более эффективно и агрессивней.

Можно убедиться на примере других стран, где действуют программы МВФ, что за 1,5-2 года их экономики возвращаются в «форму» как более кредитоспособные.

- Стоит ли Украине выходить на рынки капиталов, чтобы привлечь дополнительные средства в страну? Какова Ваша оценка потребности Украины в деньгах в ближайшее время?

- На данный момент украинские эмитенты, к сожалению, не могут выходить на внешние рынки займов, поскольку кредитоспособность правительства находится на очень низком, преддефолтном уровне. Ни один кредитор в здравом уме не даст денег украинским эмитентам. Но и на внутреннем рынке плачевная ситуация – банковский и финансовый секторы в нерабочем состоянии.

В рамках программы МВФ украинское правительство должно провести оздоровление банковского сектора с адекватной докапитализацей, что возродит внутренний финансовый рынок. А чем успешнее будет реализовываться программа МВФ, тем увереннее в перспективах страны будут как внутренние, так и внешние инвесторы, как прямые инвесторы, так и портфельные. В целом, потребность экономики страны в инвестициях очень высокая. И именно бизнес-инвестиции могут стать двигателем роста экономики и благосостояния широких слоев граждан на ближайшую перспективу при условии макроэкономической стабильности. Для этого и потребуется финансовая поддержка МВФ, ведь в целом за 2014 год госсектору необходимо погасить внешних долгов на сумму 10,7 млрд долл., включая процентные выплаты. В 2015 году потребность во внешней финансовой поддержке существенно не снизится и составит 10,5 млрд долл. В последствии, с устранением коррупции и неэффективности, будет сокращаться и потребность во внешнем финансировании. И здесь главной задачей является, на мой взгляд, развитие собственного полноценного финансового рынка в Украине. Его наличие даст возможность кредитоваться внутри страны, а не за рубежом. Когда игроки полагаются на кредитование не в национальной валюте, то это всегда создает большие риски.

Что касается краткосрочных перспектив, то наши корпоративные эмитенты смогут выйти на внешние рынки через год, а может и раньше. Но подчеркну - этот вопрос второстепенен по сравнению с восстановлением внутреннего банковского рынка.

- Правительство, выполняя требование МВФ, внедрило гибкий курс. Как результат - гривня просела с начала года на 60%. Этого и следовало ожидать от гибкого курсообразования?

- МВФ предложил ввести гибкий валютный курс, но это не означает огромную волатильность и его шараханье вверх и вниз. МВФ не предписывал властям допустить такую девальвацию. Что произошло с курсом в последние месяцы? После длительного периода поддержки иллюзорной «стабильности» и исчерпания финансовых ресурсов государства из-за пресловутой неэффективности госуправления в Украине произошла макроэкономическая коррекция. И обменный курс гривни - первый показатель, который реагирует на нее. Согласно нашим расчетам, равновесный курс на текущий момент составляет 9,5-10,5 грн/долл., но это, скорее, - теоретическое значение. Валютный рынок в 99% случаев находится и будет находиться не в равновесном состоянии. Финансовые игроки не руководствуются равновесным значением, и на рынке превалируют их сиюминутные интересы. Однако наши наблюдения показывают, что финансовый рынок со временем стремится к равновесию. НБУ разумно было бы проводить так называемые вербальные интервенции, давая финансовым игрокам пищу для размышления по поводу будущего уровня равновесного значения курса в краткосрочной перспективе 3-6 месяцев. При этом использовать валютную интервенцию нужно в крайних случаях, когда финансовые игроки крайне агрессивно оценивают стоимость валюты, т.е. когда рыночный курс очень сильно уходит от своего равновесного значения.

В целом же, главным постулатом для центробанка должно стать удержание цен, инфляции в среднесрочном плане на уровне 5-6%. Это - один из главных ориентиров не только для коммерческих банков, но и для всех нас. Именно успешность НБУ по преследованию цели низкой инфляции будет одним из главных ориентиров и оценок монетарной политики.

- Каков Ваш прогноз экономической ситуации к концу года? Когда экономика страны сможет вернуться к росту?

- По нашим оценкам, экономика в этом году потеряет 4,3%, и это без фактора аннексии Крыма, а с учетом этого фактора - потеряет 8%. Но мы рассчитываем на возврат к росту в 2015 году, который составит 2,0%.

Ксения Обуховская (УНИАН)