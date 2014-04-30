“Дельта Банк” увеличил уставный капитал на 60%

Входящий в группу крупнейших финучреждений «Дельта Банк» увеличил уставный капитал за счет закрытого размещения акций более чем на 60%, или на 1,4 млрд грн, - до 3,727 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на решение общего собрания акционеров 29 апреля, которое утвердило результаты закрытого размещения акций.

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала банка проведено за счет акционеров, при этом процентное соотношение доли существенного участия между акционерами осталось без изменений.

«Дельта Банк» будет развиваться в интересах акционеров и клиентов при любой рыночной "погоде" и финансовых турбулентностях в банковской системе Украины. Нашего запаса прочности достаточно для преодоления негативных влияний кризисных событий», - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «Дельта Банка» Елены Поповой.

Как сообщал УНИАН, «Дельта Банк» в первом квартале 2014 года получил 72, 6 млн грн прибыли, что на 26% меньше прибыли за аналогичный период прошлого года в 98 млн грн.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.

