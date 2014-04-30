Экономика России уже находится в рецессии – МВФ

Экономика России уже находится в рецессии, снижение темпов роста происходит два квартала подряд.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава миссии МВФ в России, советник Европейского управления МВФ Антонио Спилимберго.

«Если мы придерживаемся определения рецессии как отрицательного роста в течение двух кварталов подряд, то сейчас Россия с этой точки зрения испытывает рецессию», - сказал Спилимберго.

Он констатирует, что замедление роста экономики РФ, которое происходит из-за существовавших ранее структурных проблем, усугубляется геополитической неопределенностью, возникшей в результате конфликта в Украине.

При этом он отметил, что МВФ прогнозирует отток капитала из РФ в 2014 году на уровне 100 млрд долл., причем большая часть нынешнего оттока капитала связана с конвертацией рубля в другие валюты.

По его словам, опасения усиления санкций могут быть гораздо более чувствительными для экономики России, чем сами санкции.

«Мы заметили, что опасения санкций могут быть гораздо более чувствительными, чем сами санкции. Опасения того, что эти санкции могут быть усилены», - сказал Спилимберго.

При этом он отметил, что с экономической точки зрения довольно сложно посчитать убытки от конкретных видов санкций. «Но это ощущение неопределенности, особенно среди инвесторов, оказывает существенное влияние», - сказал он.

Спилимберго сообщил, что МВФ понизил прогноз по росту российской экономики на 2014 и 2015 годы до 0,2% и 1% соответственно.

«Мы уточнили прогноз по экономическому росту России. Мы ожидаем рост на уровне 0,2% в этом году», - сказал он, уточнив, что на 2015 год МВФ прогнозирует 1% роста ВВП России.

В апреле текущего года прогноз МВФ по росту российской экономики составлял 1,3% на 2014 год и 2,3% - на 2015 год.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года ЕС и США ввели первый этап санкций в отношении России.

Однако, РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В апреле пророссийские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области. Они похищают, пытают и убивают людей, берут заложников. 17 апреля в Женеве состоялась встреча глав МИД Украины-ЕС-США-РФ, на которой было согласовано соглашение о выходе из кризисной ситуации, спровоцированной РФ на юго-востоке Украины. Однако, РФ не выполняет соглашение.

28 апреля Европейский Союз расширил санкционный список россиян еще на 15 человек, среди них - вице-премьер Дмитрий Козак, начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и начальник ГРУ Игорь Сергун. Они подпадают под вторую стадию санкций ЕС - заморозку активов и запрет на выдачу виз в связи с событиями на Украине. Теперь в санкционном списке ЕС - 48 человек.

Кроме того, 28 апреля США ввели санкции против семи граждан РФ и 17 компаний. По словам пресс-секретаря Белого дома Джей Карни, санкции наложены из-за присоединения Крыма, которое США не признают, а также из-за позиции России по Украине. «С 17 апреля Россия не сделала ничего, чтобы соблюсти женевские обязательства, напротив, она устроила еще большую эскалацию кризиса», - заявил Карни, назвав «неоспоримой» причастность России к насилию на востоке Украины. В список, в частности, вошли: Олег Белавенцев, Сергей Чемезов, Дмитрий Козак, Евгений Муров, Алексей Пушков, Игорь Сечин, Вячеслав Володин, ООО "Акваника", ООО "Авиа групп", ООО "Авиа групп Норд", ЗАО "Зест", Инвесткапиталбанк, Собинбанк, Сахатранс, СМП банк, Стройгазмонтаж, Стройтрансгаз, Стройтрансгаз-М, ИК "Аброс", "Трансойл", Volga Group.

Также санкции против России расширили Канада и Япония.