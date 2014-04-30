Глава НБУ Кубив задекларировал 1 млн гривень дохода

Глава Национального банка Украины Степан Кубив в 2013 году задекларировал 1,052 млн грн совокупного дохода, сообщается на сайте регулятора.

В частности, в прошлом году глава НБУ получил заработную плату, другие выплаты и вознаграждения в размере 240,2 тыс. грн, а также 803,614 тыс. грн страховых возмещений и 6,2 тыс. грн доход от преподавательской, научной деятельности.

Кроме того, согласно сообщению, в собственности, в аренде или ином праве пользования Кубива находятся земельные участки общей площадью 8747 кв. м, жилой дом площадью 174 кв. м, садовый (дачный) дом 84 кв. м, гараж площадью 70 кв. м и другое недвижимое имущество площадью 140 кв. м, легковой автомобиль Toyota Corola 2006 года.

Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях главы НБУ составила 909,6 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля Верховная Рада уволила Игоря Соркина, занимавшего пост главы НБУ чуть больше года, и назначила на эту должность народного депутата от «Батькивщины», замглавы парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Степана Кубива. Банкиры, в том числе крупнейший инвестор Украины - Европейский банк реконструкции и развития, оценили это назначение позитивно, отмечая профессиональные качества Степана Кубива и его порядочность.