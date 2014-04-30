Кабмин продолжит сокращать госсектор экономики

Кабинет министров Украины намерен сокращать государственный сектор экономики и стимулировать развитие частного бизнеса как более конкурентоспособного, заявил министр экономического развития и торговли Павел Шеремета в ходе круглого стола.

«Государственный сектор сокращается, он должен сокращаться и он будет сокращаться. Единственное место, где мы можем расти - это частный бизнес», - сказал Шеремета.

По его словам, основным двигателем роста для украинского бизнеса должно стать увеличение его конкурентоспособности на глобальных рынках. А государство должно ему в этом помогать упрощением условий ведения бизнеса и борьбой с коррупцией.

По словам Шереметы, долгое время развитие бизнеса в Украине было связано с незаконным получением средств из государственного бюджета.

«Приняв закон о государственных закупках, мы обрезаем эту возможность», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов и подписанию программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

По словам министра экономразвития Павла Шереметы, закон максимально устраняет возможности для коррупции в этой сфере.

Ранее министр экономразвития Павел Шеремета заявил, что одной их ключевых задач правительства является формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса. Для этого Минэкономразвития намерено в ближайшие несколько месяцев предпринять активные шаги по дерегуляции экономики, максимально используя опыт ведущих стран рейтинга Doing Business, таких как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия и др.