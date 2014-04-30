Звонки с таксофонов на городские номера будут бесплатными семь месяцев

14:39, 30 апреля 2014
Финансы
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 "Укртелеком" с 1 мая введет услугу нетарифицированных звонков на местные фиксированные номера с таксофонов  

Звонки с таксофонов на городские номера станут бесплатными

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» с 1 мая по 30 ноября 2014 года введет услугу нетарифицированных звонков на местные фиксированные номера с почти 8 тыс. таксофонов по Украине, сообщается на официальном сайте оператора.

«С 1 мая 2014 года жители и гости Украины смогут совершать бесплатные звонки на местные фиксированные номера с почти 8 тыс. универсальных таксофонов компании «Укртелеком», - отмечается в сообщении.

По данным компании, также не будут тарифицироваться звонки с таксофона на таксофон в чертах города и района (пгт, села, поселка и других населенных пунктов в пределах одного района).

«Так как звонок на местные фиксированные номера будет предоставляться на бесплатной основе, то нет необходимости в использовании таксофонных карточек для осуществления этих звонков», - сказано в сообщении.

Услуга бесплатных звонков с таксофонов на городские номера будет осуществляться в рамках маркетингового исследования оператора, по результатам которого «Укртелеком» примет решение о целесообразности продолжения действующих тарифов.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля «Укртелеком» назначил главой компании Александра Баринова, ранее занимавшего должность исполнительного директора мобильного оператора «Астелит» (ТМ life:). По его словам, борьба с оттоком абонентов стала приоритетной задачей, которую перед ним поставили акционеры.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета (более 1,6 млн пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

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