НБУ будет назначать своих представителей в рефинансируемые банки

Согласно сообщению, соответствующее решение приняло правление Нацбанка с целью усиления контроля за прозрачностью доступа и использования банками рефинансирования.

"Хотел бы особо отметить, что назначение представителя регулятора не является мерой воздействия на банк. Это позволит непосредственно в банке рассматривать все вопросы, связанные с прозрачным использованием средств Национального банка", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы НБУ Владимир Кротюк.

В сообщении также отмечается, что регулятор в соответствии с законодательством Украины является кредитором последней инстанции, и в случае возникновения у банков временных трудностей с ликвидностью и невозможностью привлечь средства с рынка, каждый банк при определенных условиях может обратиться в Нацбанк относительно получения кредита для поддержания ликвидности.

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Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк в постановлении №194 предусмотрел введение процедуры особого режима контроля за деятельностью банка и назначение куратора на период пользования банком кредитом для сохранения его ликвидности.

Согласно постановлению, банки в течение срока использования кредита должны увеличивать размер уставного капитала банка на сумму не менее 20% от суммы рефинансирования.

Постановлением также предусматривается, что уровень концентрации кредитной задолженности банка - получателя кредита по 10 крупнейшим заемщикам банка не должен превышать 40%.