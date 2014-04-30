В Украине появится бизнес-омбудсмен

Директор представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер передал для ознакомления министру экономического развития и торговли Украины Павлу Шеремете проект об учреждении бизнес-омбудсмена, сообщает пресс-служба министерства.

Учреждение омбудсмена является частью антикоррупционной инициативы ЕБРР, говорится в сообщении.

По мнению экспертов ЕБРР, создание независимого органа для рассмотрения жалоб субъектов предпринимательства должно стать первым шагом по решению проблем, которые сдерживают инвестиционное развитие Украины.

Меморандум о взаимопонимании для украинской антикоррупционной инициативы планируется подписать после его рассмотрения заинтересованными центральными органами исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года глава представительства ЕБРР ожидал появления института бизнес-омбудсмена осенью, но лишь в начале февраля 2014 года Виктор Янукович поручил правительству подготовить проект закона о бизнес-омбудсмене, предусмотрев создание эффективных механизмов обеспечения государственных гарантий права граждан на свободу предпринимательской деятельности, других прав, связанных с осуществлением такой деятельности, путем учреждения правового института бизнес-омбудсмена, наделения бизнес-омбудсмена, в частности, правами представлять законные интересы предпринимателей в государственных органах, в том числе в судах и органах местного самоуправления.

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